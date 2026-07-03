В Тольятти загорелось административное здание из-за сварочных работ

В Автозаводском районе Тольятти днем 2 июля произошел пожар. У административного здания на улице Коммунальной, 46 загорелся фасад, рассказали в МЧС Самарской области.
«Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров», — уточнила пресс-служба регионального МЧС.
Оказалось, что пожар произошел из-за нарушений пожарной безопасности при сварочных работах. Виновника происшествия привлекут к административной ответственности. К счастью, пожар обошелся без жертв.
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