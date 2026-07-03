Под Воронежем возбудили уголовное дело из-за невыносимых условий жизни многодетной семьи

По данным ведомства, история стала известна после публикаций в СМИ. Многодетная мать рассказала, что в ее квартире из-за постоянно протекающей крыши — сырость и плесень. Жить в таких условиях с четырьмя детьми стало невозможно, поэтому семья вынуждена арендовать другое жилье, а это для них — серьезное финансовое бремя. Женщина говорит, что пыталась добиться помощи в различных инстанциях, но все обращения оказались безрезультатными, а капитальный ремонт дома, согласно планам, должен пройти только в 2046 году.