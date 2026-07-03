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Под Воронежем возбудили уголовное дело из-за невыносимых условий жизни многодетной семьи

Квартира жителей села Хлебное Новоусманского района стала непригодной для существования.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области начали расследование по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи. Квартира в селе Хлебное Новоусманского района стала непригодной для жизни, а ответственные органы долгое время не решали проблему. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 3 июля.

По данным ведомства, история стала известна после публикаций в СМИ. Многодетная мать рассказала, что в ее квартире из-за постоянно протекающей крыши — сырость и плесень. Жить в таких условиях с четырьмя детьми стало невозможно, поэтому семья вынуждена арендовать другое жилье, а это для них — серьезное финансовое бремя. Женщина говорит, что пыталась добиться помощи в различных инстанциях, но все обращения оказались безрезультатными, а капитальный ремонт дома, согласно планам, должен пройти только в 2046 году.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых действий, чтобы установить причины произошедшего и виновных лиц.

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