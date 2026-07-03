В возрасте 96 лет ушёл из жизни защитник Воронежа Митрофан Москалёв

Более шестидесяти лет Митрофан Фёдорович трудился на заводе «Электросигнал». Также он разработал систему озвучивания Памятника Славы, принимал участие в монтаже цветомузыкального комплекса в Кольцовском сквере. Ветеран много времени посвящал сохранению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Его воспоминания легли в основу ряда книг, а сам Митрофан Москалёв был постоянным участником памятных мероприятий.