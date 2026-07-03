В возрасте 96 лет ушёл из жизни защитник Воронежа Митрофан Москалёв

На 97-м году ушёл из жизни защитник Воронежа, Почётный гражданин города Митрофан Москалёв. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в пятницу, 3 июля.
Митрофан Фёдорович родился за двенадцать лет до начала Великой Отечественной войны. Его детство закончилось, когда в страну пришёл враг. Будучи ещё совсем ребёнком, он участвовал в тушении зажигательных бомб, которые на Воронеж сбрасывала авиация противника.
13 июня 1942 года Митрофан Москалёв чудом выжил во время бомбардировки Пионерского сада, а в 1943 году, вернувшись из эвакуации, он был зачислен в группу участников разминирования Воронежа и области.
Более шестидесяти лет Митрофан Фёдорович трудился на заводе «Электросигнал». Также он разработал систему озвучивания Памятника Славы, принимал участие в монтаже цветомузыкального комплекса в Кольцовском сквере. Ветеран много времени посвящал сохранению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Его воспоминания легли в основу ряда книг, а сам Митрофан Москалёв был постоянным участником памятных мероприятий.
«Замечательный, добрый и открытый человек — таким он останется в сердцах всех, кто его знал. Выражаю соболезнования родным и близким Митрофана Фёдоровича», — написал Сергей Петрин в своём канале в мессенджере МАКС.