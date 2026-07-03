Огнеборцы спасли четырёх человек на пожаре в Пермском крае

Пожар в Карагае едва не унёс жизни четырёх человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В селе Карагай на улице Юбилейной произошло возгорание на третьем этаже жилого дома. Газодымозащитники вывели четырёх человек на свежий воздух, применив спасательные устройства. Двое среди спасённых — дети.
Дознаватель МЧС устанавливает причину пожара, уточнили в ведомстве. Всего за 2 июля 2026 года была организована работа по ликвидации 8 техногенных пожаров.
Напомним, в Оханскому округе бабушка через окно горящего дома спасла двух внучек. В Кудымкарском округе отец спас своих детей на пожаре. А в Елово пожарный извещатель спас от трагедии всю семью.
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