Под Воронежем мужчина судится с АЗС из-за отказа налить бензин в канистру

По данным ведомства, конфликт произошел 28 июня. Истец приехал на заправку с алюминиевой канистрой, чтобы купить 20 литров бензина АИ-95. Оплата с топливной карты прошла успешно, однако оператор отказалась отпускать товар, сославшись на некие внутренние правила, при этом не предъявив ссылок на действующие законы. Кроме того, по словам борисоглебца, вместо фискального чека клиенту выдали два документа от онлайн-кассы, в которых не содержалось конкретики: ни данных о марке топлива, ни его объеме, ни стоимости.