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Семерых нижегородцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Преступный доход злоумышленников превысил 60 млн рублей.

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор семи местным жителям. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем макс-канале.

Известно, что подсудимые в составе организованной группы принимали и зачисляли денежные средства клиентов на банковские счета подконтрольных им юридических лиц.

«Привлеченные деньги аккумулировались и хранились на банковских счетах юридических лиц, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов, за что получали вознаграждение в размере 9% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств», — говорится в сообщении.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности с января 2019 года по октябрь 2023 года подсудимые извлекли доход в особо крупном размере на сумму более 60 миллионов рублей.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 до 4,5 лет условно с испытательными сроками от 3 до 4,5 лет и оштрафовал на суммы от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, что УФСБ пресекло схему с фиктивными договорами на Борском автопредприятии.