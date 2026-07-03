Полиция изъяла у доцента нижегородского института незаконное оружие

В ходе оперативных мероприятий, осуществлённых сотрудниками ОП № 4 и УМВД России по Нижнему Новгороду, в квартире на улице Берёзовской был обнаружен целый набор потенциально опасных предметов.
Среди изъятого — более 580 патронов разных калибров, три коробки и ёмкость с маркировкой «Порох», свыше 200 ножей, а также шпаги (3 штуки), топорик, кастет, меч, шило и иные предметы, способные представлять угрозу. Кроме того, силовики нашли детали огнестрельного оружия, гильзы, капсюли и предмет, внешне идентичный автомату.
Вся изъятая продукция направлена на экспертное исследование. В отношении 67‑летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к ответственности за схожее правонарушение.
На данный момент следственные действия по делу продолжаются.
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