Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция изъяла у доцента нижегородского института незаконное оружие

Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к ответственности за схожее правонарушение.

В Нижнем Новгороде правоохранители провели изъятие арсенала предметов, хранение которых не имело законных оснований, — фигурантом дела стал доцент одного из местных институтов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе оперативных мероприятий, осуществлённых сотрудниками ОП № 4 и УМВД России по Нижнему Новгороду, в квартире на улице Берёзовской был обнаружен целый набор потенциально опасных предметов.

Среди изъятого — более 580 патронов разных калибров, три коробки и ёмкость с маркировкой «Порох», свыше 200 ножей, а также шпаги (3 штуки), топорик, кастет, меч, шило и иные предметы, способные представлять угрозу. Кроме того, силовики нашли детали огнестрельного оружия, гильзы, капсюли и предмет, внешне идентичный автомату.

Вся изъятая продукция направлена на экспертное исследование. В отношении 67‑летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к ответственности за схожее правонарушение.

На данный момент следственные действия по делу продолжаются.

Ранее подростка и подельницу осудили за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде.