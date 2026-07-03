Фигуранты дела о покушении на Симоньян получили от 6 до 25 лет лишения свободы

Наибольший срок получил Михаил Балашов, механик автосервиса, четыре года он проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Егор Савельев, ранее осужденный за покушение на убийство, получил 15 лет, со штрафом 800 тысяч рублей.