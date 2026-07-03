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Фигуранты дела о покушении на Симоньян получили от 6 до 25 лет лишения свободы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 25 лет лишения свободы фигурантов уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Наибольший срок получил Михаил Балашов, механик автосервиса, четыре года он проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Егор Савельев, ранее осужденный за покушение на убийство, получил 15 лет, со штрафом 800 тысяч рублей.

В деле о покушении на Симоньян 12 фигурантов, часть из них на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, поэтому уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить подсудимым сроки до 25 лет лишения свободы.

Защита фигурантов дела о покушении на Симоньян обжалует приговор, заявил участник процесса.

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