Фигуранты дела о покушении на Симоньян получили от 6 до 25 лет лишения свободы

Наибольший срок получил Михаил Балашов, механик автосервиса, четыре года он проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Егор Савельев, ранее осужденный за покушение на убийство, получил 15 лет, со штрафом 800 тысяч рублей.
В деле о покушении на Симоньян 12 фигурантов, часть из них на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, поэтому уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить подсудимым сроки до 25 лет лишения свободы.
Защита фигурантов дела о покушении на Симоньян обжалует приговор, заявил участник процесса.