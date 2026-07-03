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В Челябинске девочка едва не сожгла квартиру при жарке наггетсов

Огонь повредил натяжной потолок и кухонный гарнитур.

В Челябинске девочка едва не сожгла квартиру при жарке наггетсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло накануне днем.

Во время приготовления полуфабрикатов масло на сковороде воспламенилось. Девочка-подросток растерялась и включила вытяжку, что только раздуло пламя. Затем юная челябинка попыталась залить горящее масло водой, но произошла мощная вспышка.

«Огонь повредил натяжной потолок и кухонный гарнитур», — отметили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал.

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