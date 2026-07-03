Бизнесмена из Петербурга осудили на 9 лет за хищение денег дольщиков

Суд назначил экс-гендиректору 8 лет и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Его сообщники получили по 5 лет условно и штрафы по 100 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты обязаны выплатить пострадавшим около 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.