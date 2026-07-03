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Бизнесмена из Петербурга осудили на 9 лет за хищение денег дольщиков

Также ему придется выплатить моральную компенсацию пострадавшим.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Петербурге вынес приговор бывшему гендиректору компаний «ЛенСпецСтрой» и «ЛенОблСтрой» Дмитрию Астафьеву. Его признали виновным в присвоении средств дольщиков.

— Двое помощников руководителя стали пособниками, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С 2013 по 2017 год Дмитрий Астафьев вместе с сообщниками похитил деньги вложившихся в строительство жилья. Общая сумма ущерба составила почти 217 млн рублей. Следствие установило, что аферисты действовали по отработанной схеме.

Суд назначил экс-гендиректору 8 лет и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Его сообщники получили по 5 лет условно и штрафы по 100 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты обязаны выплатить пострадавшим около 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Арест на имущество осужденных сохранен для обеспечения исполнения приговора. Потерпевшие вправе требовать возмещения ущерба в гражданском порядке.