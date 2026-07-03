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Нижегордцев предупредили об угрозе атаки БПЛА на территории региона 3 июля

В Нижегородской области ввели режим бепилотной опасности.

На территории Нижегородской области снова ввели режим беспилотной опасности 3 июля. Об этом местных жителей оповестили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Нижегородцам настоятельно рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА обращаться в 112. Также сотрудники ГУ МЧС по региону предупреждают, что самостоятельно сбивать БПЛА опасно.

Напомним, что режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области утром 3 июля.

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