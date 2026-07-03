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Стало известно состояние нижегородцев, пострадавших при атаке БПЛА 2 июля

В больницах Нижнего Новгорода остаются двое раненых после массового налета дронов. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Стали известны подробности о состоянии граждан, получивших ранения во время массированной ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область. Об этом nn.aif.ru сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, в ночь на 2 июля регион подвергся масштабному налёту БПЛА, в ходе которого силы ПВО уничтожили 30 вражеских дронов. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения. Как уточнили в региональном минздраве, в день происшествия один пострадавший был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Второй нижегородец обратился к врачам самостоятельно и также был оформлен в стационар.

В настоящее время состояние обоих госпитализированных пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая помощь. Остальным пострадавшим при атаке гражданам медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.

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