Стало известно состояние нижегородцев, пострадавших при атаке БПЛА 2 июля

Напомним, в ночь на 2 июля регион подвергся масштабному налёту БПЛА, в ходе которого силы ПВО уничтожили 30 вражеских дронов. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения. Как уточнили в региональном минздраве, в день происшествия один пострадавший был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Второй нижегородец обратился к врачам самостоятельно и также был оформлен в стационар.