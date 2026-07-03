Гость обчистил квартиру жительницы Воронежа

Молодого человека задержали. В полиции он дал признательные показания. Сообщил, что утром после совершения преступления вместе со своей бабушкой отправился в ломбард, где сдал часть похищенных ювелирных изделий. Родственница не знала, что украшения были похищены, а сопровождала его из-за отсутствия у него паспорта. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. А оставшееся похищенное имущество спрятал дома.