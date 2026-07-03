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Более 50 островов на Енисее осмотрели в поисках пропавших девочек в Туве

Также осмотрели 300 квадратных метров дна Енисея.

Спасатели продолжают масштабные поиски двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля. За минувшие сутки обследовано 56 островов и 19 заломов из коряг, водолазы совершили 6 спусков и осмотрели 300 квадратных метров дна Енисея.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Республике Тыва, с помощью беспилотников выполнили 8 вылетов и проверили 3,5 километра береговой зоны.

Всего в операции задействованы около 140 человек и 40 единиц техники — полицейские, спасатели, волонтёры, водолазы и добровольные дружинники.

Напомним, что на берегу Енисея в районе дамбы на улице Колхозной ранее нашли мобильные телефоны девочек, а затем и обувь одной из них. Одна из пропавших не умела плавать и никогда не ходила на реку, вторая — плавать умела. Обе девочки из многодетных благополучных семей, характеризуются положительно.

Следователи расширили зону поисков до коммунального моста Кызыла и левобережных дач, а также изымают видео с камер наблюдения для выяснения обстоятельств исчезновения. Владельцев лодок просят помочь в обследовании акватории.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура проводит проверку. Глава СК России поручил представить доклад о ходе следствия.

Ранее мы сообщали, что пропавшие в Туве девочки-подростки попали на камеру наблюдения.

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