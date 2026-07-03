Более 50 островов на Енисее осмотрели в поисках пропавших девочек в Туве

Напомним, что на берегу Енисея в районе дамбы на улице Колхозной ранее нашли мобильные телефоны девочек, а затем и обувь одной из них. Одна из пропавших не умела плавать и никогда не ходила на реку, вторая — плавать умела. Обе девочки из многодетных благополучных семей, характеризуются положительно.