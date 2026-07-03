Два лесных пожара произошло в Нижегородской области из-за сухих гроз

Для ликвидации возгораний незамедлительно были направлены силы и средства ближайших лесопожарных станций в составе 18 человек личного состава и 13 единиц техники. Из‑за заболоченного участка дороги спецтехника не смогла подъехать к кромке пожара, пожарным пришлось работать вручную. Благодаря слаженным действиям огнеборцев один пожар удалось локализовать, а силы и средства сосредоточить на тушении второго.