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Два лесных пожара произошло в Нижегородской области из-за сухих гроз

Для ликвидации возгораний привлекали 18 человек.

Возгорание лесной подстилки произошло на территории Варнавинского лесничества из-за сухих гроз. Об этом сообщается в канале министерства лесного хозяйства региона в мессенджере МАХ.

Для ликвидации возгораний незамедлительно были направлены силы и средства ближайших лесопожарных станций в составе 18 человек личного состава и 13 единиц техники. Из‑за заболоченного участка дороги спецтехника не смогла подъехать к кромке пожара, пожарным пришлось работать вручную. Благодаря слаженным действиям огнеборцев один пожар удалось локализовать, а силы и средства сосредоточить на тушении второго.

«Минлесхоз Нижегородской области настоятельно призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, в особенности в преддверии выходных дней», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что нижегородский Минлесхоз внедрил нейросети для защиты лесов региона.