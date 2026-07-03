Жители Нытвенского округа в Пермском крае простятся с рядовым, который погиб на спецоперации.
Как сообщили в администрации муниципалитета, при исполнении воинского долга умер военнослужащий Александр Дубровин.
Траурная церемония прощания с Алескандром Дубровиным состоится 6 июля в 10:00 в здании школы в деревне Постаноги, затем пройдёт гражданская панихида. Участника СВО похоронят со всеми воинскими почестями.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написали в администрации.
Напомним, ранее два контрактника из Пермского края вернулись из украинского плена.