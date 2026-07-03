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В Пермском крае простятся с рядовым, который погиб на спецоперации

Участника СВО похоронят со всеми воинскими почестями.

Жители Нытвенского округа в Пермском крае простятся с рядовым, который погиб на спецоперации.

Как сообщили в администрации муниципалитета, при исполнении воинского долга умер военнослужащий Александр Дубровин.

Траурная церемония прощания с Алескандром Дубровиным состоится 6 июля в 10:00 в здании школы в деревне Постаноги, затем пройдёт гражданская панихида. Участника СВО похоронят со всеми воинскими почестями.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написали в администрации.

Напомним, ранее два контрактника из Пермского края вернулись из украинского плена.