Количество дорожных аварий снизилось в Нижнем Новгороде с начала года

В Нижнем Новгороде с начала года снизилось количество ДТП. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Валерий Иванов на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
В 2026 году в Нижнем зарегистрировали 623 аварии — это на 91 случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших сократилось на 112 человек — до 715, а число погибших уменьшилось на пять.
Почти вдвое снизилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Вместе с тем выросло число аварий с электровелосипедами — с 15 до 23.
По данным Госавтоинспекции, наиболее тяжелые последствия по-прежнему имеют аварии, произошедшие по вине пьяных водителей, не имевших права управления, превышавших скорость или нарушавших очередность проезда.
Также сообщается, что благодаря пилотному проекту по профилактике «нетрезвой» аварийности число таких ДТП сократилось на 23 случая, а количество пострадавших в них — на 44 человека. За пять месяцев сотрудники Госавтоинспекции отработали 556 сообщений, поступивших через систему «112», из которых подтвердились 89 сообщений. Денежное вознаграждение за сообщения о нетрезвых водителях получили 83 нижегородца.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец сгорел заживо у разливайки.