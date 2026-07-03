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Воронежская студентка лишилась 300 тысяч в поисках работы

Выгодная вакансия оказалась уловкой мошенников.

Почти 300 тысяч кредита вместо работы получила 20-летняя студентка колледжа из Воронежа. Девушка увидела в мессенджере вакансию графического дизайнера и перешла по ссылке на канал. Там с ней начала общаться «куратор». Когда она узнала о наличии у студентки банковского приложения, то под предлогом активации бонусов для корпоративной карты убедила войти в личный кабинет.

Затем по наущению мошенников студентка оформила кредит на 299 тысяч рублей и перевела их на счет мошенников.

По факту в полиции возбуждено уголовное дело. Всего за минувшие сутки от дистанционных мошенников пострадали четыре человека. Общий ущерб составил свыше 400 000 рублей.

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