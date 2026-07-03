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В Иркутской области во время сплава по реке пропали двое взрослых и ребенок

СК возбудил уголовное дело из-за пропажи трех человек на реке Иркут в Приангарье.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 3 июл — РИА Новости. После пропажи трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка, во время сплава по реке Иркут заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Во время сплава по реке Иркут в Приангарье в местности между населенными пунктами Шаманка и Введенщина четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин. Их местонахождение также неизвестно.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель, организовавший сплав, установлен, допрашиваются свидетели.

По данным МЧС, группа из 49 человек была зарегистрирована. Специалисты ведут аэровизуальное обследование территории с применением беспилотных авиационных систем. На месте работают спасатели региональной пожарно-спасательной службы.

На место происшествия выехал прокурор города Шелехова. Ведомством будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав детей, обеспечения безопасности пребывания вблизи водных объектов, оказания туристических услуг. Также прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами.

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