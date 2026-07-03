В Очерском районе экскаваторщик оставил без света четыре населенных пункта

Бригады оперативно выехали на место и восстановили подачу электроэнергии. Энергетики напоминают, что нарушение правил грозит не только перебоями со светом, но и смертельной опасностью. По факту данного инцидента компания уже подала заявление в полицию, виновные будут привлечены к ответственности.