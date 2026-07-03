Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пытался спасти ребенка: в Уфе на реке Уршак утонул мужчина

В Уфе 72-летний мужчина утонул в реке Уршак, спасая внука.

Источник: МЧС по РБ

В Уфе произошла трагедия на реке Уршак. Днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на водоеме в Кировском районе возле деревни Королево.

На место были направлены экстренные службы, однако к их приезду родственники уже достали из воды тело 72-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, трагедия произошла на участке реки, который не предназначен для отдыха и купания. Несмотря на действующий запрет, мужчина зашел в воду, что привело к несчастному случаю. Позже в МЧС раскрыли подробности трагедии. По их данным, пенсионер погиб, спасая внука.

— Пожилой мужчина бросился в воду, чтобы спасти своего несовершеннолетнего внука. К глубокому сожалению, пенсионер утонул, но сам мальчик не пострадал, — заключили в ведомстве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше