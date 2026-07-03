Пытался спасти ребенка: в Уфе на реке Уршак утонул мужчина

В Уфе произошла трагедия на реке Уршак. Днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на водоеме в Кировском районе возле деревни Королево.
На место были направлены экстренные службы, однако к их приезду родственники уже достали из воды тело 72-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
По данным Управления гражданской защиты Уфы, трагедия произошла на участке реки, который не предназначен для отдыха и купания. Несмотря на действующий запрет, мужчина зашел в воду, что привело к несчастному случаю. Позже в МЧС раскрыли подробности трагедии. По их данным, пенсионер погиб, спасая внука.
— Пожилой мужчина бросился в воду, чтобы спасти своего несовершеннолетнего внука. К глубокому сожалению, пенсионер утонул, но сам мальчик не пострадал, — заключили в ведомстве.