На троих калачевцев, включая женщину, завели дело под Волгоградом за улов

— С целью добычи водных биоресурсов, злоумышленники использовали две 75-метровые ставные сети высотой 3 метров с размером ячеи 65 на 65 мм. и 55 на 55 мм. Правоохранителями предметы лова, металлическая лодка и незаконно выловленная рыба были изъяты, — сообщили в Главке полиции. — Задержанные вину свою в содеянном признали, пояснив, что добычу рыбы осуществляли для последующей реализации населению.