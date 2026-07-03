За незаконную банковскую деятельность осудили банду нижегородцев

Противоправные действия совершались в период с июля 2019 года по октябрь 2023 года. Фигуранты дела действовали как организованная группа: они принимали денежные средства от клиентов и зачисляли их на счета подконтрольных фирм, а также вели детальный учёт привлечённых средств по каждому клиенту.