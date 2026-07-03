За незаконную банковскую деятельность осудили банду нижегородцев

В Нижнем Новгороде областной суд совместно с прокуратурой сообщили о вынесении приговора группе из семи местных жителей — их признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Противоправные действия совершались в период с июля 2019 года по октябрь 2023 года. Фигуранты дела действовали как организованная группа: они принимали денежные средства от клиентов и зачисляли их на счета подконтрольных фирм, а также вели детальный учёт привлечённых средств по каждому клиенту.
Далее аккумулированные на счетах деньги использовались для исполнения распоряжений заказчиков. За оказание таких услуг участники схемы взимали вознаграждение — 9% от суммы поступивших безналичных средств. Подобная схема позволяла клиентам скрывать реальные доходы и снижать объём налоговых отчислений.
В результате противоправной деятельности подсудимые извлекли незаконный доход в особо крупном размере — свыше 64,5 млн рублей.
Суд, оценив степень и роль каждого участника в преступной схеме, вынес дифференцированный приговор. Всем семерым назначено условное лишение свободы — сроки варьируются от 3 до 4,5 лет, при этом установлены испытательные сроки аналогичной продолжительности.
Помимо этого, на фигурантов наложены штрафные санкции в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. В ходе проведённых обысков у обвиняемых было изъято более 2,7 млн рублей — данные средства конфискованы в доход государства.
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