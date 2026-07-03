Три уголовных дела завели на нетрезвых нижегородцев, повторно севших за руль

Однако за повторное управление или отказ от медицинского освидетельствования наступает уголовная ответственность со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет. Если нетрезвый водитель совершает ДТП с тяжкими последствиями, ему грозит заключение сроком от трех до семи лет, а в случае гибели человека наказание составит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.