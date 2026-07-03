Три уголовных дела завели на нетрезвых нижегородцев, повторно севших за руль

За прошедшую неделю на территории Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли три случая повторного управления транспортом в нетрезвом виде, по которым возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В городе Бор дорожные полицейские остановили 33-летнюю женщину на автомобиле «Хендай Гетц», которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Аналогичный инцидент произошел в рабочем поселке Красные Баки, где был задержан 19-летний безработный водитель автомобиля «ВАЗ» с явными признаками опьянения.
Проверка данных показала, что молодой человек лишен права управления транспортным средством, однако проигнорировал закон и сел за руль во второй раз. Третий нарушитель был обнаружен на автодороге Городец-Ковернино — 38-летний мужчина управлял автомобилем «Хёндай Элантра» после употребления алкоголя. При проверке его биографии установлено, что в июне 2024 года он уже был судим по аналогичной статье Уголовного кодекса.
По всем выявленным фактам дознавателями ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Нетрезвые граждане были немедленно отстранены от управления, а их автомобили эвакуированы на специализированные стоянки до решения суда. Полиция напоминает, что первичное вождение в пьяном виде карается административным штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет.
Однако за повторное управление или отказ от медицинского освидетельствования наступает уголовная ответственность со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет. Если нетрезвый водитель совершает ДТП с тяжкими последствиями, ему грозит заключение сроком от трех до семи лет, а в случае гибели человека наказание составит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 16-летний пьяный подросток устроил ДТП в Павловском округе.