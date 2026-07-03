Аномальная жара во Франции привела к рекордному росту смертности

Нынешняя июньская жара, по оценкам экспертов, оказалась интенсивнее, чем пекло 2003 года, которое унесло жизни 15 тысяч человек, в основном пожилых. Однако власти утверждают, что последствия для здоровья на этот раз будут менее тяжелыми. Причина — заранее запущенная работа «сети центров для защиты уязвимых групп населения».