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Аномальная жара во Франции привела к рекордному росту смертности

Аномальная жара во Франции привела к резкому скачку смертности. На неделе с 22 по 28 июня, когда столбики термометров били исторические рекорды, число умерших выросло на 30%. В Парижском регионе этот показатель оказался еще выше — плюс 62%. Такие данные приводит Le Figaro со ссылкой на отчет французского агентства общественного здравоохранения Santé publique France.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министр здравоохранения страны Стефани Рист в эфире телеканала TF1 в пятницу озвучила цифры: «Число смертей за неделю с 22 по 28 июня по сравнению с предыдущей неделей (…) составляет около 2 025 дополнительных случаев».

Впрочем, в самом отчете Santé publique France говорится об «увеличении на 29,1%, что соответствует 2 025 дополнительным смертям по сравнению с предыдущей неделей». При этом в Le Figaro подчеркнули, что эта цифра «безусловно занижена».

Как отмечает издание, «30% увеличение более точно отражает масштаб последствий для здоровья от этой жары, которая бушевала во Франции около десяти дней и оказалась исключительной с тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений в стране».

Особенно тревожная ситуация сложилась в столичном регионе: там смертность за неделю подскочила на 62%.

Нынешняя июньская жара, по оценкам экспертов, оказалась интенсивнее, чем пекло 2003 года, которое унесло жизни 15 тысяч человек, в основном пожилых. Однако власти утверждают, что последствия для здоровья на этот раз будут менее тяжелыми. Причина — заранее запущенная работа «сети центров для защиты уязвимых групп населения».

Рист также заявила, что 2003 и 2026 год «не будут сравнимы». Она выразила сомнение в цифре в 10 тысяч смертей, которую на этой неделе озвучила оппозиция от «зеленых». Экологи обвиняют правительство в бездействии и угрожают ему вотумом недоверия.

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