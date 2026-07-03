Аномальная жара во Франции привела к рекордному росту смертности

Министр здравоохранения страны Стефани Рист в эфире телеканала TF1 в пятницу озвучила цифры: «Число смертей за неделю с 22 по 28 июня по сравнению с предыдущей неделей (…) составляет около 2 025 дополнительных случаев».
Впрочем, в самом отчете Santé publique France говорится об «увеличении на 29,1%, что соответствует 2 025 дополнительным смертям по сравнению с предыдущей неделей». При этом в Le Figaro подчеркнули, что эта цифра «безусловно занижена».
Как отмечает издание, «30% увеличение более точно отражает масштаб последствий для здоровья от этой жары, которая бушевала во Франции около десяти дней и оказалась исключительной с тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений в стране».
Особенно тревожная ситуация сложилась в столичном регионе: там смертность за неделю подскочила на 62%.
Нынешняя июньская жара, по оценкам экспертов, оказалась интенсивнее, чем пекло 2003 года, которое унесло жизни 15 тысяч человек, в основном пожилых. Однако власти утверждают, что последствия для здоровья на этот раз будут менее тяжелыми. Причина — заранее запущенная работа «сети центров для защиты уязвимых групп населения».
Рист также заявила, что 2003 и 2026 год «не будут сравнимы». Она выразила сомнение в цифре в 10 тысяч смертей, которую на этой неделе озвучила оппозиция от «зеленых». Экологи обвиняют правительство в бездействии и угрожают ему вотумом недоверия.