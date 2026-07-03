Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ростовской области получил за госизмену 12 лет колонии строгого режима

Житель Дона поддерживал вооруженные формирования Украины через запрещенного блогера.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области получил длительный срок заключения по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

По данным инстанции, ранее мужчина зарегистрировался в заблокированном на территории России интернет-ресурсе. Он подписался на блогера, внесенного в перечень причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Также судом установлено, что подсудимый неоднократно переводил деньги на счета блогера для оказания финансовой помощи вооруженным формированиям Украины.

Подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, а также штраф в 200 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.