Шея изрезана. Тело девочки в жёлтом дождевике нашли в высокой траве

Петербургская школьница днём 2 июля отправилась на опушку леса в Тосненском районе, чтобы собрать лисички. Спустя два часа она позвонила родителям, сказала, что идёт в сторону дома, но так и не вернулась. Девочку нашли мёртвой. Подробности — в материале spb.aif.ru.
Поиски шли всю ночь.
12-летняя Мария (имя изменено — Прим. Ред.), которая ранее не убегала из дома, проводила лето с родителями на даче в СНТ «Захожье». 2 июля в 15:00 школьница отправилась собирать лисички на хорошо знакомую опушку в ближайшей лесополосе.
В районе пяти часов вечера она позвонила родителям, сказала, что идёт домой, однако на дальнейшие звонки не отвечала. Телефон девочки оказался выключен.
Родственникам удалось отследить её перемещение по камерам с некоторых соседских домов в СНТ: они засняли, как Маша шла по дороге в сторону леса.
Около полуночи заявка на поиск поступила волонтёрам ПСО. Искать девочку выехали правоохранители и добровольцы из двух спасательных отрядов — «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт». Они надеялись, что школьница просто заплутала и рассчитывали найти её по яркой одежде — накануне шёл дождь, а потому Маша вышла из дома в жёлтом дождевике.
К волонтёрам присоединились местные жители, кроме того, планировался вылет поискового беспилотника. Машу искали всю ночь.
В 300 метрах от дороги.
Утром 3 июля девочку нашли мёртвой примерно в километре от садоводства «Захожье». Тело лежало в высокой траве примерно в 300 метрах от ведущей в лес дороги.
Беглый осмотр показал, что смерть ребёнка была насильственной: на шее девочки обнаружили множественные ножевые ранения. По предварительной информации, есть признаки сексуального насилия, но требуется подтверждение медицинской экспертизы.
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, оперативная группа, судмедэсперты, прибыл в «Захожье» и глава регионального СК Сергей Сазин.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении ребёнка», — сообщили в ведомстве.
Тихое место.
По словам местных жителей, «Захожье» — СНТ спокойное, обычно здесь ничего не происходит и детей родители отпускать гулять не боятся.
«У меня в “Захожье-5” дача. Всегда было тихо и спокойно. За детей никогда не волновались. Теперь, конечно, одних никуда не будем отпускать», — заявил в беседе с «АиФ» один из владельцев дач.
«Говорят, что она скорее всего вышла из леса нормально, а всё плохое произошло уже неподалёку садоводства», — предполагают местные в соцсетях.
Пишут, что речь идёт не о каких-то «дремучих зарослях», а о лесополосе, куда регулярно ходят владельцы участков: «Туда за лисичками, как к себе на огород».
На данный момент никакой информации о предполагаемом преступнике нет. Известно, что доклад о ходе расследования потребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.