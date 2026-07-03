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Воронежец передавал сведения по заданию иностранных спецслужб

31-летнего воронежца обвиняют в госизмене и призывам к экстремизму.

31-летнего воронежца обвиняют в государственной измене и публичным призывам к экстремизму в интернете.

По версии следствия, в августе 2022 года фигурант вступил в сотрудничество с иностранными спецслужбами. Выполняя их задания, мужчина собирал и передавал сведения об объектах на территории Воронежской области.

Также фигурант разместил в социальной сети комментарии с призывом к осуществлению экстремистской деятельности.

Мужчину вычислили и задержали сотрудники регионального УФСБ России. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Воронежский областной суд.