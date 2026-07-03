Галину Юзефович внесли в реестр иноагентов

Как заявили в ведомстве, Юзефович распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике, выступала против военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также в Минюсте добавили, что она взаимодействует с одной из организаций, деятельность которых в России признана нежелательной.