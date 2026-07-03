Галину Юзефович внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции обновило реестр иноагентов, его пополнили три человека и одно юрлицо. Список опубликован на сайте ведомства.
В него попали:
- видеопроект РОМБ;
- литературный критик Галина Юзефович;
- Инна Березкина;
- Екатерина Алалыкина, известная под псевдонимом Екатерина Аренина.
Как заявили в ведомстве, Юзефович распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике, выступала против военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также в Минюсте добавили, что она взаимодействует с одной из организаций, деятельность которых в России признана нежелательной.
Алалыкина и Березкина распространяли фейки о российской политике и материалы иноагентов, а также взаимодействовали с нежелательными организациями, сообщает Минюст. По версии ведомства, последняя также выступала против операции на Украине и участвовала в антироссийских акциях за рубежом.
Все физлица, добавленные в список, проживают за пределами территории России.
Видеопроект РОМБ, как заявляет Минюст, распространял фейки о политике России, материалы иноагентов и нежелательных организаций, выступал против операции на Украине, а также осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). По данным ведомства, учредителем проекта является иностранная некоммерческая организация.
В предыдущий раз реестр иноагентов пополнялся 26 июня. Тогда в него были внесены общественное движение «Крымская солидарность», медиагруппа «Автономное действие», Елена Конева и проект «Эхо» (ранее Минюст признал нежелательной и запретил деятельность в стране компании Radio Echo GmbH («Радио Эхо») — владельца интернет-радио «Эхо»). Также в связи с ликвидацией из перечня было исключено общество с ограниченной ответственностью «Иновещание».