Суд оправдал замглавы Зеленоградского округа Андронова по делу о превышении полномочий

Суд Ленинградского района оправдал заместителя главы Зеленоградского округа Руслана Андронова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщает «Руград» со ссылкой на пресс-службу суда. Информацию «Новому Калининграду» подтвердил сам чиновник.
Руслан Андронов обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которые были выявлены и задокументированы УФСБ России по Калининградской области. Рассмотрение дела в суде началось в 2025 году.
По версии следствия, в 2015 году Руслан Андронов, исполняя обязанности главы администрации Зеленоградска, незаконно предоставил в собственность организации и физическому лицу два земельных участка на территории городского парка по цене значительно ниже рыночной. При этом участки, относящиеся к категории земель общего пользования и находящиеся в границах зоны санитарной охраны курорта, являлись полностью изъятым из оборота и не подлежали передаче в частную собственность. Сумма ущерба, причиненного муниципалитету действиями обвиняемого, по данным следствия, превышала 10 млн рублей.
Суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления. «Исследовав доказательства, суд установил, что у Андронова на момент передачи в собственность участков имелись основания полагать, что они могут быть предоставлены в частную собственность, поскольку прямого запрета на отчуждение земельных участков в законе не имелось. Кроме того, действия подсудимого не повлекли за собой нарушения “прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства, равно как и не создали реальной угрозы причинения такого вреда, поскольку земельные участки использовались по целевому назначению, арендная плата систематически вносилась, а при отчуждении участков бюджету были перечислены денежные средства в размере, подтвержденном независимыми оценочными экспертизами”», — сообщает «Руград» со ссылкой на пресс-службу суда. Также, в нарушение требований ст. 73 УПК РФ сторона обвинения не установила и не доказала наступление конкретных тяжких последствий от действий Андронова. Приговор пока в законную силу не вступил.
Отметим, что в отношении Андронова также расследовалось ещё одно уголовное дело о мошенничестве, которое позже было переквалифицировано в «Превышение полномочий». В рамках расследования в феврале 2022 года в администрации округа прошли обыски, а самого Андронова, который занимал на тот момент пост первого замглавы администрации, прямо из его кабинета отправили под стражу. Как утверждали источники, Андронов якобы подозревался в манипуляциях с земельными участками в Зеленоградском округе. Однако позже стало известно, что речь идет о строительстве нового детского сада на ул. Солнечной — правоохранители полагали, что здание было выкуплено у застройщика по завышенной цене. Андронов тогда уволился из администрации и провёл три месяца в СИЗО. После вернулся в администрацию, заняв должность замглавы. Как утверждают источники «Нового Калининграда», это дело было прекращено в конце 2025 года на этапе следствия за отсутствием состава преступления, поскольку экспертиза не подтвердила завышение стоимости. При этом ранее в УФАС заявили, что местные власти заключили договор с подрядчиком в обход конкурентных процедур при закупке работ по строительству детского сада.