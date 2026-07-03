Суд оправдал замглавы Зеленоградского округа Андронова по делу о превышении полномочий

Отметим, что в отношении Андронова также расследовалось ещё одно уголовное дело о мошенничестве, которое позже было переквалифицировано в «Превышение полномочий». В рамках расследования в феврале 2022 года в администрации округа прошли обыски, а самого Андронова, который занимал на тот момент пост первого замглавы администрации, прямо из его кабинета отправили под стражу. Как утверждали источники, Андронов якобы подозревался в манипуляциях с земельными участками в Зеленоградском округе. Однако позже стало известно, что речь идет о строительстве нового детского сада на ул. Солнечной — правоохранители полагали, что здание было выкуплено у застройщика по завышенной цене. Андронов тогда уволился из администрации и провёл три месяца в СИЗО. После вернулся в администрацию, заняв должность замглавы. Как утверждают источники «Нового Калининграда», это дело было прекращено в конце 2025 года на этапе следствия за отсутствием состава преступления, поскольку экспертиза не подтвердила завышение стоимости. При этом ранее в УФАС заявили, что местные власти заключили договор с подрядчиком в обход конкурентных процедур при закупке работ по строительству детского сада.