В Воронеже задержали водителя катера, насмерть сбившего 11-летнего ребёнка

Трагедия произошла вечером 2 июля. После наезда на 11-летнего мальчика судоводитель скрылся, не оказав помощи ребёнку. Очевидцы на моторной лодке доставили школьника на берег. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи пытались реанимировать ребёнка, однако он скончался от полученных травм.