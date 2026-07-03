В Воронеже задержали водителя катера, насмерть сбившего 11-летнего ребёнка

В Воронеже задержали 45-летнего водителя катера, который насмерть сбил купавшегося в водохранилище ребёнка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в пятницу, 3 июля.
Трагедия произошла вечером 2 июля. После наезда на 11-летнего мальчика судоводитель скрылся, не оказав помощи ребёнку. Очевидцы на моторной лодке доставили школьника на берег. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи пытались реанимировать ребёнка, однако он скончался от полученных травм.
Известно, что ранее водитель катера был судим. По показаниям свидетелей, в день происшествия он употреблял алкоголь в компании друзей.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.