Техник получил ожоги при подключении интернета в Нижнем Новгороде

Днем 2 июля 38-летний слесарь устанавливал интернет, в ходе чего он получил ожоги электрическим током и упал с лестницы. Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали ожог лица, верхних конечностей и поверхности грудной клетки. Полученные травмы относятся к тяжелым, так как ожоги составили 12% поверхности тела.