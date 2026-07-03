Задержан водитель катера, переехавший ребёнка на водохранилище

Пьяный мужчина на катере сбил 11-летнего мальчика на Воронежском водохранилище. Судоводитель тут же скрылся, бросив ребёнка умирать. Спасти школьника не удалось, он скончался на месте происшествия. Меньше чем через сутки подозреваемого в гибели ребёнка удалось задержать. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Наехал и оставил умирать.
Трагедия произошла около пяти часов вечера 2 июля.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, катером управлял 45-летний мужчина. Во время движения он наехал на купавшегося в водохранилище 11-летнего мальчика. По словам очевидцев, маломерное судно рассекло ребёнку руку.
После случившегося мужчина скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Очевидцы происшествия на моторной лодке добрались до ребёнка и доставили его на берег. Мальчик был без сознания.
Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи провели пострадавшему реанимационные мероприятия, однако от полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.
Судоводитель был пьян и имеет судимость.
По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).
Судоводителя задержали на следующий день после трагедии. Известно, что ранее мужчина был судим. По показаниям свидетелей, в день происшествия подозреваемый употреблял алкоголь в компании друзей.
На текущий момент следователем СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Опасность на воде.
Такая же трагедия произошла с 65-летним мужчиной в июле 2025 года. Он погиб в результате наезда катера, когда купался в реке Дон в Нововоронеже. В ходе следствия выяснилось, что у 38-летнего судоводителя отсутствовали права на управление маломерным судном. Мужчина также превысил скорость и маневрировал в районе пляжа. Спустя больше полугода после трагедии судоводителю вынесли приговор. Воронежец получил три года принудительных работ. Также мужчину на два года лишили права управлять маломерными судами.
В августе 2024 года инцидент с катером произошёл на пляже в посёлке Лоо в Сочи. Тогда пострадавшей 16-летней туристке, жительнице Копейска Челябинской области, чудом удалось выжить.
Судном управлял 62-летний мужчина. В какой-то момет он поплыл в зону, где купались люди. Катер винтом задел девушку и разрезал ей живот. После наезда маломерного судна у несовершеннолетней были сильно повреждены органы брюшной полости. Врачи провели пострадавшей восьмичасовую операцию. Некоторое время девушка находилась в коме. Тогда в школе, где училась девушка, объявили сбор на лечение и реабилитацию пострадавшей. Водителя катера приговорили в трём годам лишения свободы.
Через месяц смертельный инцидент с катером произошёл в Ленинградской области. Женщина погибла во время купания на реке Оредеж в Гатчинском районе.
66-летний водитель катера не ожидал, что из-за зарослей камыша появятся люди, поскольку эти места были не предназначены для купания. Не успев среагировать, он на скорости наехал на женщину. После произошедшего мужчина кунулся в воду и вытащил пострадавшую на берег. Он попытался самостоятельно спасти пострадавшую, предварительно обратившись к экстренным службам. Однако полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она также скончалась на месте происшествия. Позже выяснилось, что катер был не зарегистрирован, а у мужчины не было прав на управление им. Судоводителя признали виновным в нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.