Задержан водитель катера, переехавший ребёнка на водохранилище

66-летний водитель катера не ожидал, что из-за зарослей камыша появятся люди, поскольку эти места были не предназначены для купания. Не успев среагировать, он на скорости наехал на женщину. После произошедшего мужчина кунулся в воду и вытащил пострадавшую на берег. Он попытался самостоятельно спасти пострадавшую, предварительно обратившись к экстренным службам. Однако полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она также скончалась на месте происшествия. Позже выяснилось, что катер был не зарегистрирован, а у мужчины не было прав на управление им. Судоводителя признали виновным в нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.