Троим жителям Калачевского района грозит срок за 40 рыбин

Как сообщили в Отделе МВД России по Калачёвскому району, компания орудовала двумя ставными сетями длиной 75 метров и высотой три метра каждая. К моменту появления правоохранителей улов составил 40 рыбин частиковых пород — в сетях оказались лещи, густера, караси и сазаны. Всё снаряжение, металлическую лодку и добычу у задержанных изъяли.