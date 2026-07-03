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Троим жителям Калачевского района грозит срок за 40 рыбин

В Калачёвском районе Волгоградской области полицейские задержали троих браконьеров, добывших сетями 40 рыб для продажи.

Рейд на Цимлянском водохранилище обернулся уголовным делом для троих жителей Калачевского района. 1 июня недалеко от хутора Камыши полицейские застали за незаконной рыбалкой двоих мужчин 40 и 44 лет и 37-летнюю женщину.

Как сообщили в Отделе МВД России по Калачёвскому району, компания орудовала двумя ставными сетями длиной 75 метров и высотой три метра каждая. К моменту появления правоохранителей улов составил 40 рыбин частиковых пород — в сетях оказались лещи, густера, караси и сазаны. Всё снаряжение, металлическую лодку и добычу у задержанных изъяли.

Скрывать мотивы троица не стала: по словам задержанных, рыбу они собирались продавать местным жителям. Вину все трое признали.

В ведомстве уточнили, что дознаватель возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой с применением запрещённых орудий массового истребления. Теперь каждому из фигурантов грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, об открытии Волгоградских водохранилищ для рыбалки с началом второго месяца лета.