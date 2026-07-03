Число нижегородцев, госпитализированных после атаки БПЛА, выросло до двух

Число нижегородцев, госпитализированных после атаки БПЛА 2 июля, увеличилось до двух. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Напомним, ночью 2 июля на Нижегородскую область была совершена атака беспилотников. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, всего над территорией области было сбито 30 БПЛА.
К сожалению, в результате атаки погиб один мирный житель, еще четверо пострадали.
Один пострадавший сразу был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Еще один человек самостоятельно обратился в больницу в тот же день и также был госпитализирован.
Сейчас пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
В нижегородском минздраве отметили, что остальным пострадавшим помощь была оказана на месте и госпитализация не потребовалась.