Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число нижегородцев, госпитализированных после атаки БПЛА, выросло до двух

При атаке БПЛА 2 июля погиб один человек, еще четверо пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Число нижегородцев, госпитализированных после атаки БПЛА 2 июля, увеличилось до двух. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, ночью 2 июля на Нижегородскую область была совершена атака беспилотников. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, всего над территорией области было сбито 30 БПЛА.

К сожалению, в результате атаки погиб один мирный житель, еще четверо пострадали.

Один пострадавший сразу был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Еще один человек самостоятельно обратился в больницу в тот же день и также был госпитализирован.

Сейчас пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В нижегородском минздраве отметили, что остальным пострадавшим помощь была оказана на месте и госпитализация не потребовалась.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше