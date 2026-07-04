Бездомные собаки напали на девочку в Краснодаре: Следком ищет виновных в халатности

Инцидент произошел на улице Уральской в Карасунском внутригородском округе. По предварительным данным, во дворе жилого дома на девочку набросилась свора безнадзорных животных. Одна из собак укусила ребенка, из-за чего пострадавшей потребовалась помощь медиков.