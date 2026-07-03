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Больше 200 тысяч заработал воронежец на продаже информации интернет-пользователей

Жителя Воронежской области будут судить за передачу данных об абонентах.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже дошло до суда дело о передаче информации, необходимой для регистрации в интернете. Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая занималась продажей конфиденциальных сведений о пользователях.

Следствие установило, что сентябре 2025 года один из участников группы разместил у себя дома специализированное оборудование, так называемые сим-боксы, позволяющее поддерживать одновременную работу более 130 сим-карт.

Сведения об абонентских номерах автоматически передавались организатору преступной группы и размещались для продажи на Интернет-сайте. Сейчас доступ к нему по иску прокуратуры на территории Российской Федерации ограничен. Передаваемые данные могли использоваться для регистрации и авторизации в популярных мессенджерах, Интернет-магазинах и сервисах.

За свою работу воронежец в качестве вознаграждения получал на криптокошелек цифровую валюту. Таким образом он легализовал 200 тысяч рублей.

Полицейские и сотрудники УФСБ региона обнаружили и изъяли использовавшееся при совершении преступлений оборудование, а также более 12 тысяч активированных сим-карт.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калачеевский районный суд Воронежской области.

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