Больше 200 тысяч заработал воронежец на продаже информации интернет-пользователей

Сведения об абонентских номерах автоматически передавались организатору преступной группы и размещались для продажи на Интернет-сайте. Сейчас доступ к нему по иску прокуратуры на территории Российской Федерации ограничен. Передаваемые данные могли использоваться для регистрации и авторизации в популярных мессенджерах, Интернет-магазинах и сервисах.