Силовики задержали расстрелявшего под Саратовом троих человек

Напомним, инцидент произошел в ночь на 29 июня на автодороге Саратов-Балашов неподалеку от города Калининска. Как ранее сообщали журналисты, на трассе вспыхнула ссора между 41-летним А. Манжосовым и тремя мужчинами — 34-летним А. Аббасовым, 38-летним Е. Манжосовым (участником СВО, находившимся в отпуске) и 60-летним Р. Дадаевым. В ходе конфликта Манжосов несколько раз выстрелил в оппонентов из охотничьего ружья и скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск.