Был под двойным кайфом: под Волгоградом лодочнику дали 5 лет за гибель пассажира

Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не имея прав на управление маломерным судном, находился за штурвалом моторной лодки, на борту которой были трое мужчин и несовершеннолетний. Из-за опасного маневра лодка перевернулась, и все люди оказались в воде. Троим, в том числе ребенку, удалось добраться до берега самостоятельно. Однако 45-летний пассажир, житель Калачевского района, утонул.