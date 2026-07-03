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Был под двойным кайфом: под Волгоградом лодочнику дали 5 лет за гибель пассажира

36-летнему жителю Волгоградской области, по вине которого погиб человек, вынесен.

36-летнему жителю Волгоградской области, по вине которого погиб человек, вынесен обвинительный приговор. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, трагедия произошла 30 мая 2025 года на реке Дон около хутора Колпачки Калачевского района.

Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не имея прав на управление маломерным судном, находился за штурвалом моторной лодки, на борту которой были трое мужчин и несовершеннолетний. Из-за опасного маневра лодка перевернулась, и все люди оказались в воде. Троим, в том числе ребенку, удалось добраться до берега самостоятельно. Однако 45-летний пассажир, житель Калачевского района, утонул.

Подсудимый приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. После отбывания срока ему также запрещено управлять маломерными судами в течение двух лет.

Фото Западного межрегионального следственного управления на транспорте.