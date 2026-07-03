Волгоградец «отомстил» полицейским ложным доносом и попал в колонию

Раздосадованный действиями инспекторов, которые оформили отказ от освидетельствования, водитель решил поквитаться: он позвонил в дежурную часть и заявил, будто стражи порядка украли у него 300 тысяч рублей и два мобильных телефона. По информации прокуратуры Волгоградской области, проверка полностью опровергла эту версию. Однако свою вину подсудимый признал лишь частично.