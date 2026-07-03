Волгоградец «отомстил» полицейским ложным доносом и попал в колонию

Попытка отыграться на полицейских обернулась реальным сроком для 35-летнего жителя Чернышковского района. Суровикинский районный суд признал его виновным сразу по двум статьям — за повторную нетрезвую езду и заведомо ложный донос.
Как установил суд, ночью 29 ноября 2025 года мужчину за рулём «Нивы» остановили полицейские в посёлке Чернышковский. Водитель выглядел нетрезвым, однако проходить медицинское освидетельствование отказался. Серьёзности ситуации добавляло и то, что судимость за пьяную езду у него уже была.
Раздосадованный действиями инспекторов, которые оформили отказ от освидетельствования, водитель решил поквитаться: он позвонил в дежурную часть и заявил, будто стражи порядка украли у него 300 тысяч рублей и два мобильных телефона. По информации прокуратуры Волгоградской области, проверка полностью опровергла эту версию. Однако свою вину подсудимый признал лишь частично.
В итоге суд отправил мужчину на 10 месяцев в колонию-поселение и на три года запретил ему садиться за руль. «Ниву» осуждённого конфисковали в доход государства. Гособвинение по делу поддерживал заместитель прокурора Чернышковского района Сергей Варосян.
Ранее сообщалось о прокурорской проверке, которая обнаружила нарушения в Суровикинской колонии.