Суд забрал у продавшего честь экс-главы района Литвинова свободу, 40 млн и часть дома

Как установил суд, в период с ноября 2020 по март 2021 года Литвинов, используя свои организационно-распорядительные полномочия, вступил в сговор со знакомым индивидуальным предпринимателем (дело в отношении последнего выделено в отдельное производство, — Прим.ред.). Чиновник предложил бизнесмену построить в рабочем поселке Елань четырехквартирные дома для детей-сирот в рамках областной программы, а в дальнейшем заключить с ним госконтракты.