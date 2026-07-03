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У нижегородской студентки остановилось сердце во время отдыха в Египте

Девушка впала в кому и находится на ИВЛ.

Остановка сердца произошла у нижегородской студентки во время отдыха в Египте. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».

Девушка отправилась на отдых 18 июня. Через несколько дней ей резко стало плохо. Произошла остановка сердца. Студентку быстро доставили в одну из египетских больниц.

Сейчас она в коме, находится на ИВЛ. За ее жизнь борются врачи. Однако в этой ситуации необходима эвакуация пациентки в Россию.

Организация перевозки девушки на родину будет стоить минимум 8 млн рублей. В МАХ-канале «Бокал прессека» организован сбор средств.

Ранее сообщалось, что питерские врачи спасли нижегородку с гигантской миомой.