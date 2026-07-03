В Петербурге на АЗС произошла драка с ножом и пистолетом

Подозреваемый утверждает, что во время конфликта его оппонент достал пистолет, после чего он испугался, взял нож из автомобиля и нанес один удар. Потерпевший, в свою очередь, заявил, что оружие он показал лишь для того, чтобы остановить драку. После происшествия мужчина самостоятельно обратился в больницу, где его госпитализировали.