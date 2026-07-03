25 нижегородцев осудили за мошенничество в сфере автострахования

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор 25 жителям региона по делу о мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщили в прокуратуре области.
Установлено, что свою незаконную деятельность подсудимые организовали еще в 2019 году. Они покупали автомобили, оформляли договоры ОСАГО и регистрировали их на фиктивных лиц.
Затем они инсуенировали ДТП с участием приобретенных автомобилей. Ремонт транспортных средств стоил дорого. Подсудимые передавали ложные документы об обстоятельствах ДТП и фотографии повреждениий автомобилей в офис страховой компании по договору ОСАГО. После этого участники схемы поучали страховое возмешение.
Ущерб 7 страховым организациям превысил 11 млн рублей.
Двое подсудимых получили уголовные сроки: 3 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще пятеро — условные сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет. Также 11 человек получили наказание в виде штрафов от 50 до 80 тыс. рублей. Остальные участники сговора отделались обязательными работами на срок от 200 до 260 часов.
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у доцента нижегородского института незаконное оружие.