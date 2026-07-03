25 нижегородцев осудили за мошенничество в сфере автострахования

Двое подсудимых получили уголовные сроки: 3 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще пятеро — условные сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет. Также 11 человек получили наказание в виде штрафов от 50 до 80 тыс. рублей. Остальные участники сговора отделались обязательными работами на срок от 200 до 260 часов.