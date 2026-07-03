Самолёт «России» вернулся в Пулково из-за трещины в стекле кабины пилотов

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737−800 авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в Мирном. Пострадавших нет, шесть человек экипажа и 173 пассажира были оперативно эвакуированы.