Самолёт «России» вернулся в Пулково из-за трещины в стекле кабины пилотов

«Во время выполнения рейса FV6181 Санкт-Петербург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине растрескивания внешнего слоя одной из секций остекления кабины пилотов», — указано в сообщении.
Самолет благополучно приземлился в Петербурге, а пассажиры продолжили путь на резервном борту.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737−800 авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в Мирном. Пострадавших нет, шесть человек экипажа и 173 пассажира были оперативно эвакуированы.
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