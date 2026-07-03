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Симоньян прокомментировала приговор по делу о покушении на нее

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на осужденных за подготовку покушения на нее и готова помочь их семьям при необходимости. Сегодня руководителей группировки осудили на 20 лет тюрьмы.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на осужденных за подготовку покушения на нее и готова помочь их семьям при необходимости. Сегодня руководителей группировки осудили на 20 лет тюрьмы.

«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу», — рассказала главред RT в Telegram. По ее словам, она как христианка огорчена, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за какие-либо деньги, а также «тем, что зло должно быть наказуемо, и тем, что злоумышленникам дают поэтому 20 лет». «Но по-другому, наверное, не бывает в обществе, которое не всегда придерживается принципов Христа», — заявила журналистка.

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 обвиняемым по делу о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Главе группы Михаилу Балашову дали 20 лет тюрьмы, а остальным — от шести до 18 лет.

Осужденные были членами неонацистской группировки «Параграф-88». Как установило следствте, убийство журналистов они планировали по заданию куратора из СБУ, обещавшего заплатить по $50 тыс. за каждую жертву, утверждал прокурор. Кроме того, участники движения избивали людей азиатской внешности и мигрантов. Осужденные вину за планирование покушений на журналистов отрицали.

Подробнее — в материале «Ъ» «За Маргариту Симоньян спросили строгим режимом».

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