Симоньян прокомментировала приговор по делу о покушении на нее

«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу», — рассказала главред RT в Telegram. По ее словам, она как христианка огорчена, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за какие-либо деньги, а также «тем, что зло должно быть наказуемо, и тем, что злоумышленникам дают поэтому 20 лет». «Но по-другому, наверное, не бывает в обществе, которое не всегда придерживается принципов Христа», — заявила журналистка.