«Вихрь апокалипсиса»: Под Киевом сняли на видео огненный смерч в Чернобыльской зоне

Напомним, что качество воздуха и видимость в Киевской области заметно ухудшились. Украинский гидрометцентр сообщил, что с 27 по 28 июня продукты горения от пожаров, которые начались 25 июня, распространились на юг — затронули Киев, Вышгородский, Бучанский и Броварской районы. Спутники зафиксировали повышенный уровень угарного газа и мелких частиц в воздухе на расстоянии до 170 километров от очагов возгорания.