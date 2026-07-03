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Пенсионер утонул при попытке спасти внука на диком пляже в Уфе

В Уфе местные жители достали из реки тело 72-летнего мужчины, бросившегося спасать внука. Трагический инцидент подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии.

Источник: Life.ru

Происшествие случилось в деревне Королёво на реке Уршак. По предварительной информации, пожилой человек, не задумываясь, кинулся в воду, когда понял, что его несовершеннолетний внук оказался в опасности. Спасти ребёнка удалось, сам мальчик не пострадал, однако пенсионер, к глубокому сожалению, утонул.

В спасательном ведомстве уточнили, что данный участок берега совершенно не был приспособлен для купания. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в районе санатория имени Горького во время купания в водохранилище погиб 12-летний подросток. Ребёнок попал под винты проходившего мимо судна. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мальчик скончался до прибытия бригады скорой помощи. Согласно предварительной информации, водитель судна не остановился для оказания помощи пострадавшему. Транспортное средство покинуло место происшествия.

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