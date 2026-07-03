На набережной в Волгограде сгорел частный катер

В Ворошиловском районе Волгограда на Ельшанской набережной вечером 3 июля сгорел частный катер. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло на пристани яхт-клуба «Семь футов».
Читатели ИА «Высота 102» уточняют, что судно загорелось около 19.20. В скором времени на место происшествия прибыли пожарные. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, на текущий момент неизвестно.
Информагентство направило запрос в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Фото: читатели ИА «Высота 102».
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