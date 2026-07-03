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Запорожская АЭС на два часа осталась без света из-за действий ВСУ

На Запорожской АЭС временно прерывалось внешнее электроснабжение, но сейчас оно полностью восстановлено. Отключение высоковольтной линии «Ферросплавная-1» (330 кВ), питающей собственные нужды станции, произошло из-за действий ВСУ.

Источник: Life.ru

«Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ “Ферросплавная-1”, обеспечивающая собственные нужды станции, была отключена автоматикой в результате действий противника. В результате АЭС около двух часов работала от резервных дизель-генераторов», — говорится в сообщении ЗАЭС.

В течение двух часов безопасность АЭС поддерживалась благодаря надежной работе резервных дизель-генераторов, которые автоматически включились и обеспечили электроэнергией все жизненно важные системы. После восстановления основного питания дизель-генераторы переведены в режим ожидания.

Оборудование станции функционирует без нареканий, все системы безопасности работают в штатном режиме, и эксперты МАГАТЭ были уведомлены о происшествии.

А ранее сообщалось, что в ходе атаки украинских БПЛА пострадал корпус проектно-конструкторского отдела Запорожской АЭС. Само здание находится за границами основной территории станции. Также повреждены служебные автомобили сотрудников. По предварительной информации, жертв нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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